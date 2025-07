Polémique de l'été 2025 : Mélenchon appelle à rebaptiser la "langue française"

Nous la devons assurément à Jean‑Luc Mélenchon, qui a appelé à rebaptiser la notion de "langue française" et serait ouvert à une autre désignation. Selon lui, les Français ne se perçoivent pas comme francophones et oublient de considérer l’usage global de la langue. Il affirme, en outre, que la langue française n’appartient plus à la France et aux Français, car 29 nations l'ont comme langue officielle.



✅ Le français est effectivement langue officielle ou co-officielle dans 29 États souverains et territoires, incluant des pays d’Europe, d’Afrique, d’Amérique et d’Océanie.



✅ Dans plusieurs cas, le français n’est pas langue maternelle majoritaire, mais demeure reconnu officiellement.



✅ La langue française, riche de ses emprunts, s’est historiquement nourrie d’influences grecques, latines, arabes, russes, espagnoles ou hébraïques.



❌ La formulation "la langue française n’appartient plus à la France et aux Français" est idéologiquement forte, mais sur le plan linguistique, une langue n’appartient pas juridiquement à un peuple.



❌ Le français reste la langue officielle de l’État français selon la Constitution (article 2), et constitue un fort patrimoine national.



❌ Si certains Français ignorent l’étendue mondiale du français, la généralisation "les Français ne se perçoivent pas comme francophones" ne repose sur aucune donnée statistique solide.



Jean‑Luc Mélenchon joue sur des registres symbolique, identitaire et politique. Si ses observations sur la diversité et diffusion du français sont fondées, certaines formulations restent exagérées ou inappropriées sur le plan linguistique. Proposer de rebaptiser la langue française relève davantage du débat idéologique que de la réalité objective.



Contactez-moi par mail pour tout projet de correction, rédaction ou transcription professionnelle, sans faute(s) !