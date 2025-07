"Créoliser le français" : provocation politique ou évolution linguistique ?

Faut-il “créoliser” la langue française pour lui faire perdre son centre de gravité parisien ? C’est la proposition avancée par deux députés LFI, Nadège Abomangoli et Aurélien Taché, dans une tribune publiée le 16 juillet 2025.

En tant que correcteur professionnel, je m’interroge sur plusieurs points :

✅ Oui, la langue française évolue. Elle est vivante, modelée par les usages. C’est un fait linguistique indéniable, que chaque correcteur-relecteur professionnel constate dans sa pratique : les emprunts, les registres, les néologismes, les régionalismes nourrissent et colorent la langue.

✅ Oui, la francophonie n’appartient pas qu’à la France. Les 350 millions de locuteurs actuels (et bientôt 70 % en Afrique) montrent que le français est pluriel et polyphonique. Aucun correcteur sérieux ne pourrait l’ignorer.

Mais...

❌ Non, cela ne justifie pas d’abandonner toute rigueur normative.

❌La correction professionnelle n’est pas une police linguistique nostalgique. Elle est un outil de clarté, de précision, de compréhension mutuelle entre les différents espaces francophones.

❌Vouloir “défranciser” la langue au nom de l’égalité symbolique entre locuteurs revient à confondre diversité d’usage et relativisme normatif.

Il est sain qu’un Ivoirien, une Québécoise, un Marocain ou une Réunionnaise adapte le français à sa réalité linguistique et culturelle. Mais cette richesse ne s’oppose pas à l’existence de repères communs, garants de l’intercompréhension.

L'expertise linguistique comme boussole

En tant que correcteur, je suis confronté à plusieurs enjeux au quotidien :

Faut-il corriger un régionalisme ?

Comment adapter une publication internationale ?

Où poser le curseur entre norme académique et souplesse contextuelle ?

Ce métier, à mi-chemin entre rigueur grammaticale et intelligence stylistique, nous apprend que la langue ne se décrète pas mais se pratique, se transmet.

En conclusion, ne jetons pas le lexique avec l’eau du colonialisme !

📌 La francophonie mérite mieux qu’un clivage idéologique. Elle a besoin de médiateurs, de passeurs de sens, de pédagogues.

📌 Refonder la francophonie, oui, mais pas en reniant l’héritage, ni en sabrant les fondations communes.

Je suis Florian LEVY, correcteur, rédacteur et transcripteur professionnel, défenseur d’un français exigeant, vivant et ouvert. Parce que corriger, rédiger, transcrire, c’est respecter la langue… et ceux qui la parlent.

