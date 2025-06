Sans-faute pour la soirée Super Dictée & Quiz de Superprof

Fin mai 2025 avait lieu, dans les bureaux de Superprof, une soirée exclusive animée par Karine Dijoud, professeure de Lettres classiques, autrice et chroniqueuse sur Radio Classique, qui avait concocté pour l'occasion une "Super Dictée", suivie de son corrigé expliqué, puis d'un "Quiz langue française".



La quarantaine de participants ont ainsi pu profiter de ce riche moment conclu par un apéritif convivial pour partager astuces, expériences et progresser ensemble.



Je n'aurais bien sûr manqué cet événement pour rien au monde, et bien m'en a pris puisque nous avons, avec un autre participant, été les deux seuls à déjouer l'intégralité des pièges savamment tendus par la perfide maîtresse de cérémonie avec, entre autres joyeusetés :



✅ Accord de "tout" (tout enthousiastes ; toutes honteuses)

✅ Accord du participe passé des verbes pronominaux et exceptions (nui, plu...)

✅ Genres délicats (abîmes, urticaire...)

✅ Adjectifs de couleurs et exceptions (roses, pourpres...)

✅ Enfin, en vrac : déshérence, rasséréné, hypallage (n.f.), anacoluthe...



Tout cela méritait bien un beau diplôme pour récompenser Orthotop.fr et son intrépide fondateur, Florian LEVY, votre super correcteur ! 📜



