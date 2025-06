Correcteurs freelances et FOMO : la peur de manquer de missions

Le 𝑓𝑒𝑎𝑟 𝑜𝑓 𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑛𝑔 𝑜𝑢𝑡, plus connu sous l'acronyme hashtag#FOMO, touche de plus en plus de correcteurs freelances : la peur de ne plus décrocher de missions. Voici pourquoi ce syndrome s’installe et comment y faire face.



Concurrence et IA



Une étude d’Upwork révèle que les offres d’emploi pour les métiers de la rédaction et de la traduction ont chuté de 30 % à 33 % depuis l’arrivée de l'IA. Résultat : un sentiment de pression et l’impression que la machine pourrait tout prendre.



Ghosting et réactivité client



Être "ghosté" après un devis ou un premier échange est devenu monnaie courante... mais pas trébuchante ! Un projet clair, du temps investi et soudain, plus de nouvelles... mauvaise nouvelle !



Pression tarifaire



Les clients s’attendent souvent à des prestations "façon IA" à très bas coût. Les freelances hésitent à refuser, par peur de perdre des missions.



Craintes liées à la valeur ajoutée



De nombreux correcteurs se demandent : "À quoi bon, la machine pourra le faire". La confiance en leur professionnalisme vacille, la motivation diminue.



Innovation vs tradition



En réponse à l’IA, certains freelances se réorientent vers des niches à forte valeur ajoutée (𝑝𝑟𝑜𝑚𝑝𝑡𝑖𝑛𝑔, tonalité, style). D’autres stagnent et vivent dans la crainte de leur obsolescence programmée...



