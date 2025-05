Corriger, c'est aussi écouter son cerveau

Être correcteur professionnel, c’est comprendre comment notre cerveauhashtag cherche plaisir et valeur.



À chaque texte corrigé, 4 alliés invisibles (ou neurotransmetteurs) entrent en jeu :



🔵Dopamine : la récompense immédiate d’une faute d’orthographe ou de style débusquée.

🔵 Sérotonine : la fierté durable d’un texte impeccable.

🔵 Endorphines : le flow euphorique d’une session de relecture/correction.

🔵 Ocytocine : la confiance tissée avec les clients.



Et quand la procrastination menace, je me reconnecte au plaisir du travail impeccablement fait.



Corriger, ce n’est pas seulement traquer l’erreur : c’est entretenir chaque jour le goût de l’excellence.



Contactez-moi par mail pour tout projet de correction orthographique, sans faute(s) !